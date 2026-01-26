Kritische Finanzlage: Vöhrenbach kämpft mit hohem Haushaltsdefizit

Der Vöhrenbacher Gemeinderat setzt die Beratungen zum Haushalt fort. Trotz Sparversuchen bleibt das Defizit groß.
Fortgesetzt wurden im Vöhrenbacher Gemeinderat die Beratungen zum Haushalt. Dabei machte Kämmerer Armin Pfriender deutlich: Das weiterhin vorhandene negative ordentliche Ergebnis des Haushaltes ist dringend Grund und Anlass zu Diskussionen und Entscheidungen über Einsparungen (Streichungen, Kürzungen, Verschiebungen) und zu eventuell möglichen mehr Erträgen beispielsweise durch Gebührenerhöhungen.