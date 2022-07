6 Energiezentrale und Quartiersparkhaus in einem – und ein Eyecatcher dazu: Das Q16 mit seiner Nordfassade. Mehr Einblicke sehen Sie in der Bildergalerie. Foto: Zooey Braun/Zooey Braun

Das Q16 dient nicht nur als Parkhaus für das neue Neckarpark-Quartier, sondern gleichzeitig als nachhaltige Energiezentrale. Es kann aber noch viel mehr! Das Stuttgarter Büro asp Architekten hat für den Multitasking-Bau eine signifikante Form gefunden. Eine Kritik.















Wenn Gebäude mehrere Dinge gleichzeitig können, spricht man in der Architektur neuerdings von Hybriden oder von Mixed-Use-Bauten. In jüngster Zeit kommen immer kühnere Kombinationen vor: Im nordrhein-westfälischen Oberhausen etwa gibt es einen backsteinernen Verwaltungsbau, der von einem gläsernen Gewächshaus gekrönt wird. In den Büroräumen unten helfen Sachbearbeiter des Jobcenters Oberhausen ihren Kunden, ALG-II-Anträge auszufüllen, drüber reifen Erdbeeren. In Kopenhagen geht es noch verwegener zu. Dort haben eine Müllverbrennungsanlage und eine künstliche Skipiste auf weltweit einmalige Weise in einem Gebäude zusammengefunden.