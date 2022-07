14 Tolles Wetter und tolle Stimmung auf dem Wasen Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

35 000 Fans feiern mit den Fantastischen Vier auf dem Wasen. Die Stimmung ist perfekt, neben großen Stuttgarter Heimatgefühlen wartet der Auftritt aber auch mit Überraschungen auf.















Link kopiert

Freitagabend ist schöner als Freitagmorgen und Donnerstag zusammen. Das ist ein großes Glück, für alle, die an diesem Abend feiern wollen, mit den Fantastischen Vier, auf dem Cannstatter Wasen. Mehr als 35 000 Menschen wandern über das Gelände, vorbei an den Pfützen, die das Unwetter daließ, hin zur großen Bühne. Auf ihr wird am Samstag, beim zweiten Heimspiel der Fantastischen Vier, der Rapper Clueso stehen; am ersten Abend ist es Gentleman, der deutsche Reggae-Mann aus Osnabrück; vor ihm sind DJ Thomilla und der Soulsänger Flo Mega da. Gentleman singt auch seine Version von „Mad World“, dem Hit von Tears for Fears, der nach 40 Jahren nur noch richtiger klingt.