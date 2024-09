1 Auf den Behinderten-Parkplätzen stehen Tische und Bänke für das Stadtfest. Foto: Schülke

Das Stadtfest in Horb wird wieder viele Tausend Besucher anlocken. Doch können auch Menschen mit Handicaps auf ihre Kosten kommen? Behinderten-Parkplätze sind rar. Rollstuhlfahrerin Siska Teichert-van der Ploeg wünscht sich von der Stadt ein Umdenken.









Link kopiert



Am Stadtfest-Wochenende werden wieder die Menschen in die Stadt strömen. Doch die Zahl der Behinderten-Parkplätze wächst nicht an. Im Gegenteil, sie werden möglicherweise auch an ungünstigere Orte „verpflanzt“.