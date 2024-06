1 Digital die Wahl haben –­ das würde aufwendiges Auszählen, wie hier am Montag in Althengstett, unnötig machen. Foto: Marion Selent-Witowski

Das Rezept vom Arzt gibt es direkt aufs Handy, Krankschreibungen werden digital versandt und QR-Codes erleichtern vieles. Warum wird also nicht auch längst digital gewählt? Das fragt sich Gudrun Stahlhut mit Blick auf den logistischen, personellen und finanziellen Aufwand bei Wahlen. Wir haben mit ihr gesprochen.









Den Ablauf der Europa- und Kommunalwahlen in Althengstett bezeichnet die Amtsleiterin als reibungslos. Die Stimmung beim Auszählen am Sonntag und Montag sei „super“ gewesen, auch wenn ein großer Berg Arbeit habe bewältigt werden müssen. 65 Wahlhelfer und das komplette Rathausteam seien an den beiden Tagen im Einsatz gewesen und hätten sehr gute Arbeit geleistet.