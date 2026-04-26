Kritik und Gänsehautmoment: Wirtschaftstag in Blumberg löst viel Beifall aus

Verbalangriff auf die Bundesregierung von Seiten der IHK, starke Appelle an Stuttgart und ein Pilot mit spannenden Geschichten: Der 13. Blumberger Wirtschaftstag setzt Zeichen.

Der 13. Blumberger Wirtschaftstag am Freitag, 24. April hielt, was er versprach. Die Kooperation zwischen der Stadt Blumberg und der IHK Schwarzwald-Baar/Heuberg hinterließ in der gut besuchten Stadthalle Eindruck. Sowohl die Brandrede von IHK-Vizepräsident Steffen Würth als auch der Vortrag des Piloten und Referenten Philip Keil fanden ein nachhaltiges Echo.

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher mit Unternehmern aus der gesamten Region werden diesen Abend wohl nicht so schnell vergessen.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Markus Keller, der in der Zusammenarbeit mit der IHK und dem traditionellen Austausch wichtige Impulse sieht, stieß auch der aktuelle Lagebericht für die Wirtschaft von Steffen Würth auf offene Ohren. Dass die Region von vielen starken Unternehmen profitiert, war eine seiner positiven Botschaften. Doch seine Erwartungen an den Politikwechsel auf Bundesebene haben sich nicht erfüllt. „Ich bin wirklich enttäuscht und die Entscheidungen aus Berlin sind für die Unternehmer fast schon eine Unverschämtheit“, sagte er offen.

„Mit den aktuellen Rahmenbedingungen werden die Betriebe immer mehr auf sich selbst gestellt, und die neue Bundesregierung bietet in diesen schwierigen Zeiten so gut wie keine Lösungen an“, prangerte Würth den Bund an. Dass man auf die Politik kaum noch zählen könne und die Selbstständigen im Wesentlichen auf sich allein gestellt seien, sei eine bedenkliche Entwicklung.

Hoffen auf Landesregierung

Von der neuen Landesregierung in Stuttgart erhofft er sich dagegen spürbare Maßnahmen: den Ausbau der Hochschulen, eine stärkere Infrastruktur, verkürzte Bauverfahren und den längst versprochenen Abbau der Bürokratie, um die Stabilität der Unternehmen zu sichern. Sein leidenschaftlicher Appell wurde mit großem Beifall bedacht und in vielen Gesprächen im Anschluss bestätigt.

: Der Wirtschaftstag mit der Kooperation der Stadt Blumberg sowie der IHK freute sich über eine volle Stadthalle. Unternehmer aus der gesamten Region wohnten der beliebten Veranstaltung bei. Foto: Hans Herrmann

„Solange wir Boden unter den Füßen haben, machen wir als Unternehmer weiter. Wichtig ist die kommunale Verbindung, doch die aktuelle Politik der Bundesregierung scheidet als Partner aus“, betonte er. Mit Spannung erwartet wurde anschließend der Vortrag des Gastreferenten und Berufspiloten Philip Keil. Seine Vergleiche zwischen der Führung einer Cockpit-Crew und den täglichen Herausforderungen im Geschäftsleben stießen auf großes Interesse.

Unsere Empfehlung für Sie Wirtschaftstag Blumberg Gedankenlesen für eine bessere Kommunikation Fast 300 Besucher kamen zur zwölften Ausgabe des Blumberger Wirtschaftstages. Die Veranstalter wollen Aufbruchstimmung befeuern und der Mentalist Norman Alexander als Gastredner zeigte, wie Kommunikation gehen kann.

Sein Erfahrungsschatz, der 2003 im Alter von 22 Jahren als damals jüngster Pilot Deutschlands begann, beeindruckte das Publikum. Seine Beispiele aus dem Cockpit, die sich eins zu eins auf den Unternehmeralltag übertragen lassen, kamen gut an. „Es läuft nicht immer alles nach Plan. Wichtig ist, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Im richtigen Moment das Richtige zu tun, ist die Kunst. Aber auch eine Fehlentscheidung ist besser, als gar keine Entscheidung zu treffen“, führte er aus.

Unternehmer tauschten sich am Wirtschaftstag aus. Von links: Jochen Metz, Christine Zier, Miriam Zimmermann, Sabrina Schöppe, Clemens Scherer, Jule Zier, Susanne Scherer und Simon Höfle. Foto: Hans Herrmann

Für Gänsehautmomente sorgte seine Darstellung des US-Airways-Flugs vom 15. Januar 2009, dessen spektakuläre Notlandung weltweit Schlagzeilen machte. Mit Originalbildern und authentischem Tonmaterial ließ Keil die Besucher die damaligen Entscheidungen von Pilot Chesley Sullenberger nahezu live miterleben.

Ein Gänsehautmoment

Nachdem beide Triebwerke durch den Zusammenstoß mit Kanadagänsen ausgefallen waren, entschied sich der Kapitän für eine Gleitfluglandung auf dem Hudson River – alle 155 Menschen an Bord überlebten. Dass der Pilot diese Entscheidung ruhig und ohne Panik den Passagieren vermittelte, ist für Keil ein herausragendes Beispiel dafür, in herausfordernden Momenten die richtige Entscheidung zu treffen. Nach diesem eindrucksvollen Abschluss ging der 13. Blumberger Wirtschaftstag in den geselligen Teil mit regem Austausch über.

Gelungener Abend

Unternehmer wie Christoph Hofmaier aus Pfohren, Afrikareisen-Veranstalter Rolf Merz aus Mundelfingen, Kunststofffabrikant Rolf Storz aus Bräunlingen oder die Blumberger Geschäftsfrau Tanja Kaiser waren sich einig, einen rundum gelungenen Abend erlebt zu haben. Bei Fingerfood von der Bäckerei Knöpfle und erlesenen Weinen vom Weinlädele Bäurer wurde in vielen Runden noch lange diskutiert. Das Blumberger Stadtmarketing mit Leiterin Alexandra Bouillon zeigte sich mit dem Verlauf der Veranstaltung ebenfalls sehr zufrieden.

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