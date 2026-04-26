Kritik und Gänsehautmoment: Wirtschaftstag in Blumberg löst viel Beifall aus

Verbalangriff auf die Bundesregierung von Seiten der IHK, starke Appelle an Stuttgart und ein Pilot mit spannenden Geschichten: Der 13. Blumberger Wirtschaftstag setzt Zeichen.
Der 13. Blumberger Wirtschaftstag am Freitag, 24. April hielt, was er versprach. Die Kooperation zwischen der Stadt Blumberg und der IHK Schwarzwald-Baar/Heuberg hinterließ in der gut besuchten Stadthalle Eindruck. Sowohl die Brandrede von IHK-Vizepräsident Steffen Würth als auch der Vortrag des Piloten und Referenten Philip Keil fanden ein nachhaltiges Echo.