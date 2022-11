Kritik in Schönwald

1 Das teilweise Abschalten von Straßenlaternen in Schönwald gefällt nicht allen Bürgern. Foto: PDPhotos/Pixabay

Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Doch manche Bürger fühlen sich bei dunklen Straßenlampen sehr unwohl.















Schönwald - "Gab es eigentlich irgendwelche Reaktionen zu unserer Einsparungsaktion bei der Beleuchtung?", wollte Hans-Peter Schwer (SPD) in jüngster Sitzung des Gemeinderats wissen. Die Antwort von Bürgermeister Christian Wörpel klang etwas resignierend.

"Wie man es macht – es ist generell falsch", so seine Zusammenfassung. Es gebe Anrufe, dass die eine Lampe wieder angemacht werden müsse und dafür die nächst ausbleiben könnte, auch solche, bei denen Bürger um ihre Gesundheit besorgt seien, wenn sie bei so dunklen Straßen abends heimlaufen müssten und was dergleichen mehr sei. Man habe nun halt jede zweite Laterne ausgeschaltet, solange diese nicht dimmbar seien – sobald dies möglich sei, werde man selbstverständlich darauf zurück kommen, sobald dies möglich werde. Allerdings betreffe dies nur die schon angebrachten LED-Leuchten, ältere wie Quecksilber-oder Natrium-Dampflampen seien dafür nicht geeignet.

Mädchen dürfen abends nicht mehr auf die Straße

Zudem werde nachts die Beleuchtung ganz ausgeschaltet. Über "sonderbare Auswüchse" dazu wunderte sich auch Marianne Kätsch-Jung (FLS): Es würden deswegen wieder mehr Kinder zu Schule und Kindergarten gefahren, Mädchen würden – wegen "der vielen fremden Männer im Ort" – abends in der Dunkelheit nicht mehr auf die Straße gelassen.

Johannes Fattler (FLS) interessierte dagegen die Einsparung, die durch die Maßnahmen zuwege komme. Das sei erst dann wirklich festzumachen, wenn abgerechnet werde, doch rund 30 Prozent schätze er schon, so Wörpel – und erntete ein bestätigendes Kopfnicken von Bauhof-Capo Christof Hock dazu.