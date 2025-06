Kritik in Interview: Bettina Böttinger: Alice Weidel lebt eine Lüge

Kritik in Interview

Talkshow-Moderatorin Bettina Böttinger kritisierte Alice Weidel in einem Interview stark. „Ich bin eine lesbische Frau und gehöre zur queeren Community", sagt TV-Promi Bettina Böttinger. In einem „Stern"-Interview kritisiert die 68-Jährige unter anderem die AfD-Chefin.







Die langjährige Talkshow-Moderatorin Bettina Böttinger (68) hält die mit einer Frau liierte AfD-Chefin Alice Weidel (46) für einen geschickten Schachzug der Partei. „Die AfD braucht Protagonistinnen wie sie, weil sie so durchsetzungsstark ist und gut ankommt in der Öffentlichkeit“, sagte Böttinger (früher „Kölner Treff“, „B. trifft …“) dem „Stern“. „Und doch lebt Alice Weidel eine Lüge, weil sie sich vormacht, dass sie in ihrer Partei und bei den Wählern vorbehaltlos akzeptiert wird.“