Mit dem AfD-Infostand an einer Engstelle vor seinem Reisebüro am Hechinger Marktplatz stößt Johannes Simon auf Kritik. Die Stadt sieht aber keinen Grund zur Beanstandung. Unterdessen entwickelt sich das Geschäft zum AfD-Wahlkreisbüro.

Wer in der Hechinger Oberstadt die Geschäfte auf der in Richtung Rathaus linken Seite erreichen will, muss seit Monaten vor dem Reisebüro von Johannes Simon recht eng zwischen Bauzaun und Häuserfront an einem Info-Stand der AfD vorbei. Und es sieht so aus, als ob die Präsenz dieser Partei dort sogar noch ausgebaut wird.

Viele stören sich jetzt schon an den teil sehr extremen Verlautbarungen, die dort zu lesen sind. Das legen regelmäßig zu vernehmende Kommentare von Spaziergängern und Anwohnern nahe. Im Schaufenster findet sich beispielsweise ein Aushang, in dem gefordert wird, Wirtschaftsminister Robert Habeck als Chef einer „Heizungs-Mafia“ ins Gefängnis zu stecken. Grünen-Wähler haben im Laden Hausverbot, erklärt ein Schild. Am Info-Stand liegt ein Aufkleber aus, in dem postuliert wird, ein Dorf im Grünen sei besser als ein Grüner im Dorf. Ist das lustig? Oder eklig? Je nachdem.

Und die AfD-Präsenz dort könnte noch intensiver werden. Denn wie Johannes Simon auf Nachfrage unserer Zeitung nun bestätigte, hat der AfD-Landtagsabgeordnete Joachim Steyer einen Teil der Räume seines Reisebüros gemietet, um von dort aus noch intensiver im Bereich Hechingen Wahlwerbung treiben zu können.

Landtagsabgeordneter Joachim Steyer hat sich bei Johannes Simon eingemietet

Zumindest was die Aushänge im Schaufenster und den Infostand betrifft, ist das alles bislang in Ordnung, hat die Stadt kürzlich auf Nachfrage der Bunten-Rätin Almut Petersen erklärt. Die Aussagen sind durch Meinungsfreiheit gedeckt. Erst wenn die Partei als „erwiesen rechtsextrem“ eingestuft sei, werde man das noch einmal neu bewerten. Wer sich beleidigt fühlt, müsse das durch eine Privatklage klären. Der Stand sei ordnungsgemäß beantragt. Und man habe ihn genehmigt, da genug Platz für Passanten bleibe, auch solche mit Kinderwagen dabei.

Juristisch mag das stimmen, aber es gibt einige Hechinger, die sich daran stören, beim Stadtbummel gezwungenermaßen unter einem AfD-Sonnenschirm durchlaufen zu müssen.

Sorge um Wirkung auf Hechinger Touristen

Und viele sorgen sich um das Bild, das die ohnehin durch Baustellen und Leerstände schon recht fadenscheinig wirkende Oberstadt durch die Werbung einer extrem am rechten Rand verorteten Partei auf Besucher hinterlässt. „Ist Hechingen wirklich so braun?“, wurde der Autor dieser Zeilen schon von Touristen gefragt.

Johannes Simon, Inhaber des Reisebüros am Marktplatz einer von zwei AfD-Gemeinderäten, versteht diese Klagen nicht. Der Stand sei genehmigt, seinen offen zur Schau getragenen Hass auf die Grünen sieht er durch eine sich angeblich in Umfragen abzeichnende breite Zustimmung der Einwohner getragen. Vorfälle wie der um die geplante Flüchtlings-Unterkunft in Killer, wo Landrat Günther-Martin Pauli in einem kleinen Saal niedergebrüllt wurde, zieht er als Beleg für dieses Weltbild heran.

Ohnehin hat der 72-Jährige mit seinem Reisebüro an prominenter Stelle am Marktplatz noch größeres vor. Johannes Simon hat einen Teil der Räume seines Reisebüro zum Teil auch an Joachim Steyer als eine Art Wahlkreisbüro vermietet. Steyer hat 2018 seine AfD-Karriere in Burladingen begonnen, wurde dort bald Gemeinderat, danach AfD Kreisvorstand und mittlerweile auch AfD-Landtagsabgeordneter in Stuttgart.

Persönliche Präsenzzeiten habe Steyer in seinem Hechinger Büro noch nicht, so Simon, aber hier werde zumindest Werbe-Material gelagert und man nutze die gute Infrastruktur für den bevorstehenden Kommunalwahlkampf. „Da werden wir mehr als die bisherigen zwei Sitze holen“, ist sich Simon sicher.