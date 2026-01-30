Kritik in Albstadt: Demo gegen Blitzer – „Denkprozess endet an der nächsten Radarfalle“

Zu den Berichten über die geplante Demonstration der Denkfabrik Zollernalb gegen Geschwindigkeitskontrollen erreichte unsere Redaktion folgender Leserbrief von
Es ist schon bemerkenswert, mit welcher Leidenschaft man in unserer Region auf die Straße gehen kann, wenn es um das vermeintliche „Grundrecht“ auf ungehindertes Rasen geht. Als Bürger von Albstadt, der täglich als Fahrer für die Beförderung geistig und körperlich behinderter Kinder und Jugendlicher im Einsatz ist, kann ich über die Argumente von Herrn Sauter und seiner sogenannten „Denkfabrik Zollernalb“ nur den Kopf schütteln.