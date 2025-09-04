Kritik aus Schutterzell: Die Vollsperrungen in Neuried sorgen für Frust

Wer nach Schutterzell möchte, muss Umwege fahren. Die Straßen vom südlichen Ortsausgang nach Kürzell und Schuttern sind gesperrt. Unternehmer üben Kritik.
Die Fahrt von Kürzell oder Schuttern ins benachbarte Schutterzell dauert mit dem Auto normalerweise nur wenige Minuten. Seit Anfang der Woche ist das anders. Die nächste Bauphase des Radwegeneubaus entlang der K 5339 hat begonnen. Die Umfahrung führt nun über Ichenheim oder über Friesenheim nach Niederschopfheim und von dort nach Schutterzell. Lokale Unternehmer sehen sich besonders betroffen und beklagen schlechte Kommunikation seitens der Gemeinde und des Landratsamts.