Kritik aus Gemeinderat: Wird das Parken in Oberndorf zu selten kontrolliert?

Kann man in Oberndorf parken wie man will? Zumindest finden nach dem Gefühl eines Stadtrats deutlich weniger Kontrollen statt – ein Problem.
Unzufriedenheit über die Parkraumbewirtschaftung drückte CDU-Stadtrat Wolfgang Hauser im Ausschuss für Technik und Umwelt aus. Man sehe den Gemeindevollzugsdienst nur selten bei Kontrollen, meinte er. Stattdessen würden Plätze, bei denen die Parkzeit begrenzt sei, regelmäßig deutlich länger belegt und Parkscheiben einfach „weitergedreht“, so seine Beobachtung.