Kritik aus Gemeinderat: Wird das Parken in Oberndorf zu selten kontrolliert?

Kann man in Oberndorf parken wie man will? Zumindest finden nach dem Gefühl eines Stadtrats deutlich weniger Kontrollen statt – ein Problem.

Unzufriedenheit über die Parkraumbewirtschaftung drückte CDU-Stadtrat Wolfgang Hauser im Ausschuss für Technik und Umwelt aus. Man sehe den Gemeindevollzugsdienst nur selten bei Kontrollen, meinte er. Stattdessen würden Plätze, bei denen die Parkzeit begrenzt sei, regelmäßig deutlich länger belegt und Parkscheiben einfach „weitergedreht“, so seine Beobachtung.

Das gehe so nicht, stellte Hauser klar. Die Plätze müssten für Arztbesuche und andere zu erledigende Dinge zur Verfügung stehen und dürften daher nicht stundenlang blockiert werden.

Bürgermeister Matthias Winter versicherte, dass Kontrollen stattfänden. Diese seien allerdings natürlich immer nur eine Momentaufnahme. Gleichzeitig stünden für eine recht große Fläche im Stadtgebiet nur wenige Leute zur Verfügung. Wenn der Stadt Kennzeichen von Parksündern gemeldet würden, so werde man der Sache nachgehen, sagte er zu. Gerne werde man dem Gemeinderat auch mal die Kontrollpläne vorstellen, nach denen vorgegangen werde – nicht-öffentlich freilich.

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Hauser betonte, sein Eindruck sei, dass insgesamt mittlerweile deutlich weniger Kontrollen stattfänden, und bat um konkrete Zahlen. Das Personal sei täglich draußen unterwegs, auch wenn es eine längere Krankheitsphase gegeben habe, entgegnete Jana Wachter, als Amtsleiterin Bürgerservice auch für den Bereich Öffentliche Ordnung zuständig. Was nun konkrete Zahlen angehe, so könne man die Anzahl der Verstöße nennen, nicht aber, wann wer wo wie lange kontrolliert habe. „Wir tracken die Mitarbeiter ja nicht.“