Kritik aus Burladingen: „In der Kommission zu Tode diskutiert“

Kaspar Pfister, Burladinger Gründer der BeneVit Gruppe und Initiator des Pflegekonzepts Stambulant, übt scharfe Kritik am jüngsten Gesetzentwurf.
In dem Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (BEEP), das eigentlich schon 2026 in Kraft treten soll geht es darum, Pflegefachkräften mehr Kompetenzen zu erteilen. So sollen sie unter anderem eigenverantwortlich Leistungen erbringen und Pflegehilfsmittel verordnen könne. Damit einhergehen soll eine Entbürokratisierung, damit sich für die Pflegenden der Aufwand reduziert.