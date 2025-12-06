Kritik aus Bergfelden: „Aufgaben steigen, aber das Geld fehlt“

Die Unterversorgung mit Haus-, Kinder- und Frauenärzten sei gravierend, mahnt Bergfeldens Ortsvorsteher Herbert Kehl. Und die Aufgabenlast der Kommunen ist enorm.
„Ohne das Ehrenamt würde in Bergfelden vieles stillstehen“, bringt Bergfeldens Ortsvorsteher Herbert Kehl die Bedeutung aller ehrenamtlich Engagierten auf den Punkt. Doch Nachwuchs fehle, und Bürokratie raube den Ehrenamtlichen Zeit und Nerven, erklärt er im Beisein des Rottweiler FDP-Landtagsabgeordneten Daniel Karrais, Mitgliedern des Ortschaftsrats und Vereinsvorständen.