Kritik aus Balingen: Social-Media-Verbot für Kinder? Das sagen zwei Therapeutinnen dazu

Die Forderung nach einem Social-Media-Verbot für Kinder wird lauter. Zwei Therapeutinnen halten diesen Ansatz für zu kurz gegriffen.
Feiner Sand rieselt durch Magrit Weinmann-Mayers Finger. Im Regal hinter ihr stehen hunderte Figuren, Menschen und Tiere im Miniaturformat. In der Sandspieltherapie gestalten Patienten – häufig Kinder, aber auch Erwachsene – mit Sand und Figuren kleine Szenen, in denen innere Erlebnisse, Gefühle und Konflikte sichtbar werden, wie die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin aus Balingen erklärt.