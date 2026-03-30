Kritik an „Zwischenlösung“: Oberwolfacher Rat beschließt Umbau des Festhallenplatzes für 278 000 Euro

Die Brunnenfläche auf dem Platz wird umgestaltet, daran entlang soll es sieben Parkplätze geben. Der neue Behindertenparkplatz soll die Ausfahrt beim „Wolftalcafé“ schließen.

„Das wird nicht allen 100-prozentig gefallen. Aber wir müssen auch einen Knopf drauf machen“, bilanzierte Bürgermeister Jürgen Nowak die erneute intensive Beratung der Pläne für die Umgestaltung des Oberwolfacher Festhallenplatzes. Matthias Fritsch vom Ingenieurbüro Isenmann legte dem Gremium eine abgespeckte und in Teilen der Praxis angepasste Variante des ursprünglichen Entwurfs des Büros Pit Müller vor.

Im September 2023 hatte der Rat die grundsätzlichen Ziele in Müllers Entwurfsplanung festgelegt: Die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestelle, die Umgestaltung des Brunnenbereichs, die Ordnung der Parksituation und – als wesentliches Ergebnis der Bürgerbeteiligung Ende 2022 – das Ende des „Kreisverkehrs“ um den Brunnen. Ein- und Ausfahrt sollten nur noch auf der Sparkassenseite möglich sein. Den Kern sollte die am Dienstag vorgelegte Ausführungsplanung beibehalten, aber angesichts der Haushaltslage Sparpotenzial nutzen.

Neuer Bordstein soll 18 Meter lang werden

Sieben Autostellplätze sollen auf der Hallenseite entlang des Brunnens entstehen, davon ein Behindertenparkplatz ganz rechts zur Apotheke hin. am 31. Dezember fertig sein.“ Dann endet die Förderung aus dem Sanierungsgebiet. Zusätzlich gibt’s sechs Fahrradstellplätze, davon je drei am Brunnen und am „Wolftalcafé“. Dazwischen bleibt eine 4,50 Meter breite Durchfahrt.

Ist der Behindertenparkplatz belegt, ist sie dicht. Doch, so sagte Fritsch: „Der Stellplatz wird vielleicht mehr frei als belegt sein. Das heißt, die Durchfahrt ist nicht unmöglich.“Auf die eingerückte Busspur wird verzichtet. Stattdessen sieht der Plan einen 18 Zentimeter hohen weißen Busbordstein zum barrierefreien Einstieg an der Straßenkante vor, die Busse halten auf der Straße.

18 Meter lang soll der Bordstein verlegt werden, davor und danach das Gelände auf Straßenniveau absinken. Die Schleppkurvensimulation zeige, dass Müllfahrzeuge aus beiden Richtungen auf der Sparkassenseite auf den Platz einfahren und zur Schulstraße ausfahren könnten, so Fritsch.

Der seit Jahren kaputte Brunnen soll nach der Umgestaltung wieder plätschern. Gespart werden soll vor allem durch die Wiederverwendung von Material, etwa den Brunnen-Treppenstufen für die Abgrenzung zu den Stellplätzen oder den Pflastersteinen. Mit etwa zwei Drittel Wiederverwertung kalkuliert das Büro, in der Praxis werde der Anteil wahrscheinlich höher. Martin Welle warb dafür, beide Zufahrten beizubehalten. „Ich sehe da einen riesengroßen Unfallschwerpunkt auf uns zukommen.“

Rat kritisiert die neue Variante für Radständer

Auch Rene Herrmann sah die Durchfahrtsfrage skeptisch. Nowak verwies auf Bürgerbeteiligung und frühere Beschlüsse: „Die grundsätzliche Entscheidung ist im Gremium gefallen – das muss man auch akzeptieren.“ Er könne mit der neuen Variante als Kompromiss leben, „wenngleich ich mir manches anders vorstellen könnte“. „Das war damals ein Hauptpunkt, dass man das Rundumfahren nicht will“, pflichtete Roland Haas bei. „Ich sehe das auch als einen akzeptablen Kompromiss, solange wir die Radständer nicht ganz reinziehen“, sagte Fridolin Faist.

Mit neun Ja-Stimmen und drei Gegenstimmen von Martin Welle, Manfred Harter und Rene Herrmann stimmte der Rat schließlich dem Plan zum Umbau des Festhallenplatzes zu.

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme werden auf 278 000 Euro brutto geschätzt. 106 000 Euro sind davon für den „Posthörnle“-Parkplatz vorgesehen. 165 500 Euro sind Gemeindeanteil am Festhallenplatz und etwa 6500 Euro werden nach aktuellen Rechnungen für die Kraftwärmeanlagen benötigt.

Baubeginn soll im August sein, die Fertigstellung solle bis Mitte Dezember erfolgen. Fritsch mahnte im Rat: „Wir müssen mit dem Projekt am 31. Dezember fertig sein. Dann endet die Förderung aus dem Sanierungsgebiet.“

Das Posthörnle

19 Stellplätze sollen beim„Posthörnle“ angelegt werden. Zur Wolftalstraße ein Behindertenparkplatz mit 3,50 Meter Breite. Von den übrigen 18 Plätzen sollen drei je 2,60 Meter breit werden. „Alle anderen haben 2,50 Meter in der Breite“, so Matthias Fritsch. Für mehr fehlt der Platz. Weitere Herausforderung: Wegen der sechs Meter Fahrfläche werden die Stellplätze nur 4,50 Meter tief – üblich seien fünf Meter. Darum sollen die Autos bis zum Randstein vorrollen, sodass die Schnauze über den schmalen Grünstreifen ragt. Vorverlegt werden sollen zudem Leerrohre für eine E-Ladesäule und eine Straßenlaterne. Martin Welle war dafür, zugunsten breiterer Stellplätze auf 17 zu reduzieren. Der Rest des Rats stimmte für 19 Plätze.