Kritik an „Zwischenlösung“: Oberwolfacher Rat beschließt Umbau des Festhallenplatzes für 278 000 Euro

Die Brunnenfläche auf dem Platz wird umgestaltet, daran entlang soll es sieben Parkplätze geben. Der neue Behindertenparkplatz soll die Ausfahrt beim „Wolftalcafé“ schließen.
„Das wird nicht allen 100-prozentig gefallen. Aber wir müssen auch einen Knopf drauf machen“, bilanzierte Bürgermeister Jürgen Nowak die erneute intensive Beratung der Pläne für die Umgestaltung des Oberwolfacher Festhallenplatzes. Matthias Fritsch vom Ingenieurbüro Isenmann legte dem Gremium eine abgespeckte und in Teilen der Praxis angepasste Variante des ursprünglichen Entwurfs des Büros Pit Müller vor.