Kritik an Lahrer Verwaltung: Freundeskreis Flüchtlinge äußert sich zu Diskussionen um Ausländerbehörde

Die Schwierigkeiten rund um die Behörde und der städtische Umgang mit dem Interkulturellen Beirat wurden auf der Sitzung des Freundeskreis Flüchtlinge thematisiert.
Die Probleme rund um die Ausländerbehörde werden seit Wochen heiß diskutiert – spätestens seit der Juli-Sitzung des Gemeinderats. Damals wurde einer neuen Stelle in der Behörde zugestimmt. Doch wirklich zufrieden waren die Sprecherinnen des Interkulturellen Beirats nicht. Sie wollten von ihrem Anhörungsrecht Gebrauch machen. Dafür hatten sie ein Papier vorbereitet, das belegen sollte, was ihrer Meinung nach in der Behörde schiefläuft. Im Mittelpunkt stehen Abläufe, die offenbar nicht effizient sind – zum Leidwesen der Klienten. Doch zur Anhörung kam es nicht – wohl aus bürokratischen Gründen, wie der Antwort auf eine LZ-Anfrage an die Stadt zu entnehmen war. Über den Inhalt des Schreibens und dortige Verbesserungsvorschläge haben wir bereits berichtet.