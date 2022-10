Kritik an Tauben-Maßnahme in VS

1 Tauben in Villingen-Schwenningen: Wie kann die Population eingedämmt werden? Foto: Gollnow

41 Nistkästen wurden in der Stadt für Turmfalken und Dohlen installiert, um die Taubenplage einzudämmen. Ein Tauben-Experte kritisiert diese Maßnahme. Sie sei nicht effektiv – außerdem bringt eine Ansiedlung dieser Vögel im Stadtgebiet noch weitere Probleme mit sich.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Mithilfe von natürlichen Feinden soll in Villingen-Schwenningen gegen die Taubenproblematik in der Doppelstand vorgegangen werden. Rund 9 000 Euro investierte die Stadt, um Nistkästen für Turmfalken und Dohlen im gesamten Stadtgebiet zu installieren. Doch ist dies überhaupt effektiv, um gegen die Taubenplage anzukämpfen? "Diese Maßnahme verringert weder die Taubenprobleme noch den Taubenbestand", ist Frank Wilm der Meinung. Er ist Tauben-Profi und Geschäftsführer der Firma Astum, die sich um "artgerechte Stadttauben-Umsiedlungs-Methoden" kümmert. Die geschilderten Maßnahmen seien seiner Meinung nach nicht richtig an die Bürger adressiert.

Tauben stehen nicht auf dem Speiseplan

Dohlen und Turmfalken seien keine natürlichen Feinde der Tauben, klärt der Experte auf. Tauben stünden nicht auf dem Speiseplan dieser Vögel. Es erfolge maximal ein Angriff auf die Eier, welche von den Tauben innerhalb von einer Woche nachgelegt werden können. Die echten "natürlichen Feinde" seien unter anderem Großfalken wie beispielsweise Wanderfalken – welche nicht in städtischen Gebieten zu Gange seien. Die von der Stadt und dem Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau initiierte Maßnahme sei "nur negativ zu sehen", sagt Wilm. Laut der GHO-Projektleiterin Christine Blessing sei es "deutlich spürbar", dass durch die Ansiedlung von Turmfalken und Dohlen der Taubenbestand im Standgebiet zurückgegangen sei. Doch dies ist schlecht nachzuprüfen – in der Doppelstadt werden die Tauben nämlich nicht gezählt.

Der Tauben-Experte befürchtet noch weitere Folgen durch das Anlocken von Dohlen in die Stadt: "Außer den Tauben hat man dann noch weitere Probleme, die nicht mehr rückgängig gemacht werden dürfen", erklärt Wilm. So werde beispielsweise der Bestand von Singvögeln dezimiert. Die einzige Rechtfertigung der Nistkästen für Turmfalken und Dohlen sei der Aspekt der Artenvielfalt. Es sei keine Seltenheit, dass man Dohlen und Tauben beim gemeinsamen Fressen auf den Dächern beobachten können, sagt der Tauben-Experte.

Taubenhäuser als effektive Maßnahme

Stadttauben seien in den vergangenen Jahrzehnten so domestiziert worden, dass sie sich schnell vermehren. So können 50 Taubenpaare in fünf Wochen etwa 100 Jungtiere aufziehen. Die Taubenpopulation richte sich nach dem Futterangebot, den zur Verfügung stehenden Brut- und Nistkästen sowie den "echten" natürlichen Feinden. Eine Reduktion der Taubenanzahl sei laut Wilm lediglich durch "gut gemanagte Taubenhäuser" möglich. Er ist der Meinung: "Wenn man auf das falsche Pferd setzt, ist bereits ein Euro zu viel ausgegeben."

Im Jahr 2019 stellte Wilm dem Gemeinderat Lösungsansätze für die Taubenproblematik vor: mehrere Taubenhäuser, um die Tiere aus der Stadt zu locken und gezielt umzusiedeln. Zuerst wurde der Vorschlag vom Gemeinderat befürwortet – dann wurden im Jahr 2020 die finanziellen Mittel gestrichen. Nun soll erneut über Taubenschläge beraten werden. Die Stadtverwaltung sieht vor, einen entsprechenden Beschluss vorzubereiten und hierfür die Frage nach den Standorten sowie der Kosten zu thematisieren. Anschließend soll der Gemeinderat entscheiden, ob die Stadt tatsächlich Taubenhäuser realisieren wird. "Die Stadt ist auf einem richtigen Weg", ist Wilm der Meinung. "Aber nur dort, wo Tauben gefangen und umgesiedelt werden."

Kommentar: Selbst gemacht

Für mich als großer Tierfreund wirft die Taubenthematik in Villingen-Schwenningen einige Fragen auf. Wieso sind manche Vögel in der Stadt gerne gesehen – andere wiederum nicht? Ich kann es zwar verstehen, dass die Tauben und deren Hinterlassenschaften für viele ein großes Ärgernis sind. Doch sind die Stadttauben ein menschengemachtes Problem: Früher waren Tauben umsorgte und geschätzte Haustiere. Durch das Freilassen in die Natur haben sich diese in den Städten angesiedelt. Über die Jahre sind Tauben richtige Kämpfer geworden – die sich unglaublich schnell vermehren. Das menschengemachte Problem auf natürliche Weise, durch Fressfeinde, zu bekämpfen, finde ich prinzipiell eine schöne Idee. Leider jedoch keine realistische. Für die Doppelstadt heißt es nun: So schnell wie möglich Taubenhäuser einsetzen, wie es viele andere Kommunen schon seit Jahren vorgemacht haben.