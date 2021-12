1 Enormer Andrang herrschte am Samstag beim Drive-In-Testzentrum am Tailfinger Naturfreibad. Foto: BeSave

Albstadt-Tailfingen - Durchaus allergisch haben Martin Braun, Chef des Sicherheitsdienstleisters BeSave, und seine Mannschaft auf die Kritik von Heiko Peter Melle aus Lautlingen reagiert, dass der Covid-19-Testbetrieb beim Tailfinger Naturfreibad am Samstagabend um 20.01 Uhr eingestellt wurde und der Rest der Warteschlange unverrichteter Dinge heimfahren musste. Diese sei nicht konstruktiv, sondern in der Wortwahl überzogen gewesen. "Eine so oberflächliche Ohrfeige hätten wir nicht erwartet."

Schild nach hinten durchgereicht

Zum Inhalt der Kritik erklärt Braun, jedermann habe auf der Webseite "Test im Auto" schwarz auf weiß lesen können, dass um 20 Uhr der letzte Test durchgeführt werde – man sei gewarnt gewesen. Zudem sei das rechnerisch letzte Fahrzeug mit einem Schild versehen gewesen, auf welchem "letztes Fahrzeug" stand. Allerdings sei es mehrfach passiert, dass das Schild zu wandern begonnen habe und nach hinten durchgereicht worden sei – und die Hütchen, die BeSave hinter das letzte Auto gestellt habe, ebenso. "Sie wurden einfach beiseite gestellt."

25 pro Stunde ist das Maximum

Ferner, so Braun, setze BeSave einen Parkplatzdienst ein, der die Warteschlangen koordiniere. Dieser teile ebenfalls mit, wenn das Ende der Fahnenstange erreicht sei, und sorge dafür, dass sich kein Fahrzeug mehr anstelle. Angenehm sei dieser Job übrigens nicht; so mancher in der Schlange sei schon ausfallend oder sogar handgreiflich geworden.

Auf etwaige Forderungen, die Schlagzahl halt ein bisschen zu erhöhen, merkt der BeSave-Chef an, dass es beim Testen nicht um Geschwindigkeit gehe, sondern um Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Hygiene. Bei voller Konzentration dauere ein Test zwei bis drei Minuten; damit ließen sich 25 Personen pro Stunde testen, vorausgesetzt, auf jedes Auto komme nur eine Person, die bereits registriert sei, Registrierung und Ausweis bereit halte und keine Fragen stelle – wobei Fragen selbstverständlich beantwortet würden. Vor allem aber müssten alle 25 Tests negativ sein, denn nach jedem positiven Test müsse sich der Kontrolleur im Testhaus umziehen, und das koste natürlich Zeit.

Mitarbeiter wollen bezahlt sein

Auch auf die Anmerkung, BeSave verdiene ja nicht schlecht am Testen, geht Braun ein. Natürlich verdiene man daran; schließlich wollten die testenden Mitarbeiter bezahlt sein – wobei dieser Verdienst kein Schmerzensgeld für Beleidigungen oder Angriffe sei. Hinzu kämen das unternehmerische Risiko – man müsse schließlich Tests vorhalten – und die erforderlichen Investitionen: Allein der Umzug vom Thalia-Parkplatz auf den Parkplatz zum Naturfreibad habe 7500 Euro gekostet, und die Software, die eine datenschutzkonforme digitale Testung ermögliche, habe auch jemand programmieren müssen. Dass es BeSave nur ums Geld gehe, bestreitet Martin Braun mit Nachdruck: Auch in der Zeit, als die Tests privat bezahlt werden mussten und nichts an ihnen zu verdienen gewesen sei, habe man sich auf Test-im-Auto verlassen können.

"Es gilt das Arbeitszeitgesetz"

Aber wie wäre es mit einer dauerhaft offenen zweiten Spur? Leichter gesagt als getan, erklärt Braun – dafür brauche man zusätzliche Sicherheitskräfte, 3G- Kontrolleure und Helfer, und die könne man nicht von den Bäumen schütteln. Die Mitarbeiter hätten einen Anspruch auf Ruhezeiten und, ja, auch auf einen pünktlichen Dienstschluss – das Arbeitszeitgesetz lasse sich nicht einfach ignorieren. Auch nicht an einem Tag wie dem vergangenen Samstag, an dem der Andrang aufgrund des Stuttgarter Wiegelwagels in Sachen 2G Plus wesentlich größer gewesen sei als sonst.

"Helfen Sie doch mal mit!"

Aber, und damit endet Brauns Replik an Heiko Peter Melle, seien zusätzliche Kräfte stets willkommen. Wenn die Kritiker sich einen Eindruck von der Arbeit eines Covid-19-Testers verschaffen wolle, dann dürften sie gerne einen Tag mithelfen: Sie würden eingekleidet, vom Apotheker geschult, in den Dienst eingewiesen und natürlich entlohnt – es sei denn, der Hospitant ziehe eine Spende an eine Einrichtung seiner Wahl vor. Besonders empfehlenswert, weil besonders instruktiv, sei die Spätschicht am Sonntag. "Kann ich nur empfehlen! Auf Rückmeldungen und freuen wir uns."