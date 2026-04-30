Kritik an Recycling in Nagold: „Recycling-Station in dieser Form unnötig“

Die jetzige Recycling-Station in Nagold findet nicht den Zuspruch unseres Lesers Walter Volz aus Hochdorf.
Das ist ja schon merkwürdig, denn fast im Wochenrhythmus erscheint ein positiver Bericht über den Recyclinghof Nagold. Auch im Blättle habe ich es neulich entdeckt. Nachtigall, ick hör dir trapsen. Wird hier etwa etwas schön geredet? Ich persönlich empfinde den Recyclinghof in seiner jetzigen Version als komplett unnötig, denn alles, was dort angeliefert werden soll, wie Holz, Grüngut, Papier oder Glas, kann man anderweitig und kostengünstiger entsorgen. Denn wir verfügen wie viele andere Haushalte über eine Glas-, eine Papier- und eine Biotonne. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, das Glas sowohl in meiner alten als auch in meiner neuen Gemeinde in einem Container einzuwerfen.