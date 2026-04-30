Kritik an Recycling in Nagold: „Recycling-Station in dieser Form unnötig“

Das ist ja schon merkwürdig, denn fast im Wochenrhythmus erscheint ein positiver Bericht über den Recyclinghof Nagold. Auch im Blättle habe ich es neulich entdeckt. Nachtigall, ick hör dir trapsen. Wird hier etwa etwas schön geredet? Ich persönlich empfinde den Recyclinghof in seiner jetzigen Version als komplett unnötig, denn alles, was dort angeliefert werden soll, wie Holz, Grüngut, Papier oder Glas, kann man anderweitig und kostengünstiger entsorgen. Denn wir verfügen wie viele andere Haushalte über eine Glas-, eine Papier- und eine Biotonne. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, das Glas sowohl in meiner alten als auch in meiner neuen Gemeinde in einem Container einzuwerfen.

Was aber mache ich mit meinen Elektrogeräten? Was mache ich mit Altreifen, mit Restmüll, mit dem gelben Sack? Was geschieht mit Stahl oder Aluminiumresten?

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.papier-altglas-gruenschnitt-an-zwei-tagen-geoeffnet-nagold-hat-jetzt-eine-recycling-station.ad6e7b67-33cd-4267-b92d-566ebb8716d1.html

Heute Morgen habe ich im Wald eine neue Form der Altreifenentsorgung gefunden, an einem Waldweg hat ein Mitbürger seine sechs Reifen entsorgt. Ist das die Zukunft, die sich der Recyclinghof oder der Landkreis Calw vorstellt?

Höhere Gebühren, weniger Leistung

Wenn jetzt stolz erzählt wird, dass man an manchen Samstagen 100 Anlieferungen hat, frage ich mich, wie viele waren es denn, als der Recyclinghof noch funktioniert hat? Wieso werden Gebühren erhöht und gleichzeitig wieder einmal Leistungen gestrichen? Wie gesagt, meiner Meinung nach ist der neue Recyclinghof in dieser Form unnötig.

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