Kritik an Horb: Klimapate Vorbeck legt Amt nieder
Optimistisch und mit Elan startete Eugen Vorbeck vor gut einem Jahr als Klimapate. Jetzt zieht er sich enttäuscht zurück. Foto: Lück

Eugen Vorbeck legt sein Ehrenamt als Klimapate der Stadt Horb nieder. Er ist von der Zusammenarbeit enttäuscht.

Eugen Vorbeck erklärt seinen Rücktritt vom Amt des Klimapaten der Stadt Horb. Er teilt dazu mit: „Seit der Gemeinderats-Ausschusssitzung vom 8. April 2025 habe ich für Horb nichts mehr aktiv unternommen, da ja alle meine Vorschläge abgelehnt wurden. Da nun bereits vorher und auch nachher wenig Unterstützung für mich aus der Stadtverwaltung und auch nur von einzelnen Stadträten kam, ist ein weiteres Engagement aus meiner Sicht in Horb nicht zielführend.“

 

Die Aufgabe des Klimapaten beinhaltet die unterstützende Kommunikation im Bereich der Klimapolitik von der Stadt zu den Bürgern und umgekehrt. „Dies konnte nur im Ansatz durchgeführt werden. Das ist für mich sehr enttäuschend, da es ja gerade in der heutigen Zeit unglaublich wichtig ist, die Bürger bei der Klimapolitik möglichst neutral zu informieren und mitzunehmen.“

Vorbeck ist nach eigenen Angaben jetzt in Nagold aktives Mitglied im dortigen Bürger-Forum, genannt FOKUM. „Dort funktioniert das Zusammenspiel mit der Stadt hervorragend“, schreibt er. Als weitere gute Beispiele hebt er Sulz und Dornstetten hervor.

 