Kritik an Horb: Klimapate Vorbeck legt Amt nieder

1 Optimistisch und mit Elan startete Eugen Vorbeck vor gut einem Jahr als Klimapate. Jetzt zieht er sich enttäuscht zurück. Foto: Lück Eugen Vorbeck legt sein Ehrenamt als Klimapate der Stadt Horb nieder. Er ist von der Zusammenarbeit enttäuscht.







Eugen Vorbeck erklärt seinen Rücktritt vom Amt des Klimapaten der Stadt Horb. Er teilt dazu mit: „Seit der Gemeinderats-Ausschusssitzung vom 8. April 2025 habe ich für Horb nichts mehr aktiv unternommen, da ja alle meine Vorschläge abgelehnt wurden. Da nun bereits vorher und auch nachher wenig Unterstützung für mich aus der Stadtverwaltung und auch nur von einzelnen Stadträten kam, ist ein weiteres Engagement aus meiner Sicht in Horb nicht zielführend.“