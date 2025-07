Meißenheimer beschweren sich über Lärm am Feuerwehrgerätehaus

Kritik an großer Party

1 Am Feuerwehrgerätehaus in Meißenheim wurde kräftig gefeiert – zu laut für die Anwohner. Foto: Stahl Das Feuerwehrgerätehaus wird immer wieder für Feste genutzt. Nun gibt es bei Anwohnern Wut über das Ausmaß der jüngsten Feier und den Lärm.







Link kopiert



Anwohner beschwerten sich im Rahmen der Frageviertelstunde bei der Gemeinderatssitzung über Lärmbelästigung durch private Partys am Meißenheimer Feuerwehrgerätehaus. Dieses würde zweckentfremdet, so der Vorwurf in Richtung Gemeinderat und Verwaltung.