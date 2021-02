Kritik an Flying Fox in Schömberg Tourismus-Vorsitzender widerspricht Anwohnern

Frontal ging Kron Christoph Eck, den Vorsitzenden des Vereins Tourismus, Handel und Gewerbe Schömberg (THG), an. Eck hatte in einem Eintrag auf Facebook die Anwohner daran erinnert, dass der Kurpark zur Sonderzone "Touristik und Kur" gehöre. Wer neben einer solchen Sonderzone baue oder wohne, müsse mit Touristen rechnen. Wer keine Touristen möge, sei in Schömberg fehl am Platze. Eck empfahl als Wohnorte Martinsmoos oder Würzbach. Diese Äußerung bezeichnete Kron als "Unverschämtheit". Es sei leicht für Nichtanwohner, solche Projekte positiv zu sehen, da sie die negativen Auswirkungen nicht aushalten müssten.

Doch Eck verteidigt sich: "Ich lasse mir meine Meinungsfreiheit weder in Facebook noch sonst wo verbieten." Der THG-Vorsitzende macht deutlich, dass er mit seinem Hotel Haus am Kurpark selbst Anwohner sei. Mit seinem Café K habe er eines der beiden Wirtschaften am Kurpark. Doch er habe keine Angst vor weiterer Gastronomie: "Konkurrenz belebt das Geschäft." Er freue sich, dass mit dem Turmbau ein weiterer gastronomischer Betrieb angesiedelt werde und ein Investor eine Freizeitanlage bauen wolle. Das gelte umso mehr, als dieser Investor aus den eigenen Reihen komme: "So bleibt das Geld in Schömberg. Das ist das Ziel aller touristischen Anstrengungen der Gemeinde Schömberg: mehr Betriebe, mehr Arbeitsplätze, mehr Steuern gleich höhere Lebensqualität für die Bürger."

Hoffen auf weitere Investoren

Eck ist ohnehin davon überzeugt, dass sich das Kurhaus-Restaurant, das Service-Gebäude mit Kiosk und sein Café ergänzten und sich nicht gegenseitig Kunden wegnehmen würden. Der Kiosk sei vielmehr dafür gedacht, dass sich Besucher die Zeit vertreiben würden, bis die Fahrt mit dem Flying Fox oder der Flyline beginne.

Eck hofft sogar, dass mit den neuen Freizeiteinrichtungen sich weitere gastronomische Betriebe in Schömberg ansiedeln. Vielleicht könne sogar das ehemalige Hotel Krone wiederbelebt werden.

Zu Krons Furcht über zusätzlichen Lärm und Gestank meint Eck: "Wenn man an einer Ausfallstraße wohnt oder baut, sollte man sich nicht über den Verkehr wundern."

Der THG-Vorsitzende bestreitet nicht, dass die Gastronomie und die Parkplätze Lärm verursachten. Doch dabei verweist er auf das Lärmgutachten. Demnach würden die Werte unterhalb des Erlaubten und Vorhandenen liegen: "Die bestehenden Parkplätze, das Kurhaus mit Restaurant, der Fußballplatz, die Minigolfanlage und der Mehrgenerationenpark/Spielplatz produzieren neben der Straße jetzt schon einen gewissen Lärmpegel. Und als Anwohner empfinde ich Kindergeschrei nicht als störend, sondern als schön."

Eck verteidigt auch die geplanten Baumfällungen: "Es wird kein großes Waldgebiet abgeholzt. Wie man den von der Gemeinde offengelegten Plänen entnehmen kann, werden nur die Bäume dem Wald entnommen, die den Stützen und der direkten Flugbahn im Wege stehen." Die Furcht vor einem Parkchaos kann Eck ebenfalls nicht nachvollziehen. Das gebe es nicht einmal bei einem Fußballspiel: "Solange es kein Parkverbot gibt, darf jeder entlang einer Straße im Wohngebiet parken."

Um die Kliniken, die größten Arbeitgeber in Schömberg, am Ort zu halten sei es notwendig, möglichst attraktiv zu sein, so Eck. Schließlich dürften sich die Reha-Patienten inzwischen ihre Klinik selbst aussuchen. Da seien Einzelhandelsgeschäfte und Attraktionen wie ein Aussichtsturm, eine Flyline und ein Flying Fox besonders wichtig. Diese Einrichtungen müssten sich zudem möglichst nah am Zentrum des Ortes befinden.