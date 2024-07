Kritik an Einsatzkräften und Stadt: Schreitet Schramberger Polizei nicht ausreichend ein?

Kritik an Einsatzkräften und Stadt

1 Ein Lichtspektakel bietet die mehrfache „Verbrennung“ von Motorradreifen vor dem Schramberger Rathaus. Ali Zarabi störte sich daran und rief deshalb die Polizei herbei, an dessen geringem Einschreiten er nun Kritik äußert. Foto: Privat

Wild zu ging es am Wochenende bei der Feier des Nature Park Chapters (NPC) in Schramberg. Für manche eindeutig zu wild und aggressiv, der Veranstalter Joachim Fink soll nämlich sogar eine Bedrohung gegenüber dem Juso-Vorsitzenden Ali Zarabi ausgesprochen haben.









Ali Zarabi nahm sich nun bewusst Zeit für ein Gespräch mit der Presse und der Schilderung des Ablaufs aus seiner Sicht. Er war zur Veranstaltung gegangen, da er in der Innenstadt Rauch gerochen hatte und besorgt war, ob etwas passiert sein könnte. Seinem Eindruck zufolge ist das Hauptproblem des Abbrennens von Motorradreifen per Burnout, dass die Veranstaltung inmitten der Innenstadt stattfand und an dieser exponierten Stelle genehmigt worden sei. Denn hier würden auch viele ältere Menschen wohnen, die im Sommer auf die Frischluftzufuhr und Ruhe von draußen angewiesen seien. Außerorts im Freien hätte das Abbrennen für weniger Furore und Ärger gesorgt.