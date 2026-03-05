Kritik an Dax-Konzernen: Anlegerschützer fordern mehr Präsenz-Hauptversammlungen

Sie wurden in Corona-Zeiten geschaffen, doch viele Aktionäre fremdeln damit: Online-Aktionärstreffen sind weit verbreitet. Anlegerschützer sehen Aktionärsrechte beschnitten - und fordern einen Wandel.
Frankfurt/Main - Der Anlegerschutzverein DSW kritisiert, dass viele Dax-Unternehmen auch Jahre nach der Corona-Pandemie Hauptversammlungen rein im Internet abhalten. Während mittlere und kleinere Unternehmen in der Mehrheit zur Präsenzhauptversammlung zurückgekehrt seien, nutze die Mehrheit der Unternehmen aus der obersten deutschen Börsenliga ausschließlich Online-Aktionärsversammlungen, teilt die DSW mit. "Dieses Format wird in anderen europäischen Ländern kaum genutzt."