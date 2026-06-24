Kritik an BW-Linken nach Parteitag: Die „größten Verbrecher“ im ÖRR? Laut Ghazaei „überspitzt“ formuliert

Politiker der Linkspartei aus Baden-Württemberg haben für Irritationen gesorgt. Sie rudern zurück, aber der Schaden ist angerichtet, was Reaktionen aus anderen Landesverbänden zeigen.

Linke Spitzenpolitiker aus Baden-Württemberg haben beim Bundesparteitag in Potsdam am Wochenende ein zweifelhaftes Bild abgegeben. Zunächst hatte der neu gewählte Co-Linken-Chef Luigi Pantisano mit Aussagen irritiert, die die Union in die Nähe des Faschismus rückten. Außerdem sagte die ehemalige Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, Mersedeh Ghazaei, ebenfalls aus Stuttgart, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) würden die „größten Verbrecher“ sitzen.

Pantisano hat sich bereits öffentlich entschuldigt („insbesondere bei denjenigen in der CDU, die immer wieder die Notwendigkeit einer klaren Brandmauer zur AfD betonen“), Ghazaei ruderte auf Nachfrage unserer Zeitung deutlich zaghafter zurück. Beide sprachen außerdem davon, dass ihre Aussagen „überspitzt“ formuliert gewesen seien.

Provokation vor der Landtagswahl?

Für besondere Unruhe in der Partei sorgen die in sozialen und klassischen Medien heiß diskutierten Aussagen der BW-Linken auch deshalb, weil sie nach Ansicht vieler zur Unzeit kamen: In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. Und Umfragen deuten darauf hin, dass unter Umständen nur eine aus der Not geborene Allianz aus CDU und Linkspartei eine Regierungsbeteiligung der AfD oder eine Minderheitenregierung verhindern kann. Eva von Angern, Linke-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt, will sich die Option zumindest offenhalten.

Der Landesverband der Linken in Sachsen-Anhalt hat darum seine Schwierigkeiten mit der Außenwirkung mancher baden-württembergischen Linken auf dem Parteitag. „Die pauschale Diffamierung von Journalistinnen und Journalisten sowie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entspricht nicht unserem Verständnis einer demokratischen Debattenkultur“, sagte ein Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Gerade in Zeiten, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer wieder von rechts angegriffen werde, sei unabhängiger Journalismus „unverzichtbar“.

Seit Tagen Kritik aus Reihen der Union

Der Landesverband Sachsen-Anhalt stehe mit den anderen Landesverbänden sowie den Parteivorsitzenden im regelmäßigen Austausch. Den Parteitag wolle man gemeinsam aufarbeiten.

Dass Bemerkungen über eine vermeintlich faschistische CDU-Politik und einen angeblich verbrecherischer ÖRR für dieses sich abzeichnende Zweckbündnis womöglich nicht förderlich sind, zeigen auch Reaktionen aus der Union. Seit Tagen ebbt die Kritik an der Linken nach dem Parteitag in Potsdam nicht ab. Auch aus Baden-Württemberg gab es prominente Stimmen, die Pantisanos Faschismus-Vergleich verurteilten: Innenminister Manuel Hagel und Stuttgarts OB Frank Nopper (beide CDU) attackierten den neuen Linken-Chef scharf.

Während sich Pantisano von seinem Faschismus-Vergleich distanziert hatte, gelingt das Ghazaei, der unter ihrem Instagram-Alias „Sucukmama“ knapp 17.000 Menschen folgen, nur bedingt. Der Satz „Die größten Verbrecher sitzen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk“ sei „stilistisch sehr überspitzt formuliert“ gewesen.

Luigi Pantisano - CDU-Politiker attackieren in nach seinem Faschismus-Vergleich nonstop. Inzwischen hat er sich entschuldigt. Foto: Michael Bahlo/dpa

Rhetorisch sollte ihre Rede, mit der sie sich in Potsdam als Beisitzerin im Parteivorstand beworben hatte und die von Applaus begleitet war, eine „Systemkritik aus migrantischer Perspektive“ darstellen. Ihre Kritik sei nicht am ÖRR insgesamt zu verstehen – sie habe lediglich eine Debatte anstoßen wollen, da die Gesellschaft einen „zuverlässigen und journalistischen Standards entsprechenden ÖRR“ brauche.

Dennoch in den Bundesvorstand gewählt

Ihrer Ansicht nach würden Journalisten oftmals in der Berichterstattung der „Recherche- und Eindordungspflicht“ nicht nachkommen. Gleichzeitig glaubt sie: „Im ÖRR sitzen sehr viele tolle Menschen mit großem Herz, viele davon habe ich auch im Spitzenwahlkampf kennengelernt.“ Das schließe jedoch nicht aus, dass in vielen Redaktionen auch Personen sitzen würden, die es „nicht so gut“ meinten.

Unmittelbar nachdem sie in ihrer Rede von „Verbrechern“ gesprochen hatte, machte Ghazaei auf die Situation im Gazastreifen aufmerksam und sprach in diesem Zusammenhang von Völkermord. In großen Teilen der Partei kam das offenbar gut an – sie wurde im Anschluss in den Bundesvorstand gewählt.

Dort ist man offenbar nicht ganz glücklich mit den aktuellen Entwicklungen. Dem Vernehmen nach finden zwischen der Bundesgeschäftsstelle der Linken und Ghazaei deswegen Gespräche statt.

ARD und ZDF wollten zu den Vorgängen keine Stellung beziehen. Der Landesverband der Linken in Baden-Württemberg äußerte sich nachträglich: „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine wichtige Säule der Medienlandschaft, die wir stärken wollen. Gerade deswegen halten wir konstruktive Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk für wichtig. Das sieht auch Mersedeh Ghazaei so. Die Formulierung finden wir daher stark überspitzt. Wir sind mit ihr im Gespräch.“