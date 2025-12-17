Kritik an Ausstellung: Anne-Frank-Bild in Museum löst Antisemitismus-Vorwurf aus

Relativierung des Holocaust? Ein Porträt von Anne Frank mit Palästinensertuch in einem Potsdamer Museum entfacht Streit. Wie kann eine Lösung aussehen - oder wird der Konflikt zur juristischen Frage?
Potsdam - Anne Frank mit Palästinenser-Tuch: Ein Bild des Holocaust-Opfers im Potsdamer Museum Fluxus+ sorgt für heftige Kritik. Schändung des Andenkens, Antisemitismus-Verdacht oder Freiheit der Kunst? Die Staatsanwaltschaft befasst sich inzwischen mit einer Strafanzeige. Jüdische Organisationen reagieren aufgebracht. Das Museum will das Porträt aber nicht abhängen.