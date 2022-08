1 Die Ebinger Festhalle müsste nicht abgerissen werden – ebenso wie das Thalia-Theater. Zu diesem Schluss kommt Stadtrat und Architekt Friedrich Rau. Foto: Kistner

Der Abbruch der Ebinger Festhalle und des Tailfinger Thalia-Theaters sind beschlossene Sache – die öffentliche Debatte geht trotzdem weiter; die Skepsis ist beträchtlich.















Albstadt - Friedrich Rau, Ebinger Architekt und Mandatsträger der Grünen im Gemeinderat, hat seine Kritik an den Plänen der Stadt bezüglich Hallenabriss und Hallenneubau in einem 20-seitigen Papier formuliert, dessen Kernaussagen partiell in der entscheidenden Ratssitzung am 25. Juli zur Sprache kamen – allerdings kursorisch und eher im Telegrammstil, denn die Tagesordnung war voll und nicht alle Gemeinderäte gewillt, noch einmal Argumente auszutauschen, die ihnen bereits bekannt waren.