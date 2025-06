Kritik am Standort: Neue Sitzbank vor der Stiftskirche Hechingen

Kritik am Standort

1 Kritik an der neuen Sitzbank bei der Stiftskirche äußert unser Leser Michael Hakenmüller. Foto: SB Unser Leser Michael Hakenmüller äußert sich zur Sitzbank bei der Stiftskirche. Sie auf die Missstände durch Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Hakenmüller kritisiert den Standort.







Ist das der richtige Platz? So gut gedacht die Aktion ist, so fragwürdig doch der Platz. Es wäre durchaus sinnvoller, den Schlossplatz für eine solche Bank auszuwählen, vor der ehemaligen Hechinger NSDAP-Zentrale im Alten Schloss. Oder noch viel mehr (leider weit) draußen bei Heiligkreuz, wo die Richtstätte war für eine nicht geringe Anzahl von Frauen, die man so lange drangsaliert hatte im Mittelalter, bis sie sich als Hexen bezeichnen mussten, und auf dem Scheiterhaufen unter verzweifelten Schreien verbrannt wurden.