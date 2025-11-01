Kritik am Sozialamt: Grundsicherung zu spät gezahlt? Bürger erhebt Vorwürfe und klagt über Not

Weil die Zahlung seiner Sozialleistungen zu spät erfolgt sein soll, klagt ein Oberndorfer über finanzielle Not. Wir fragen beim Landratsamt nach den Gründen.
„Seit Corona läuft nichts mehr geradeaus“, beklagt der Oberndorfer, der sich mit seiner Beschwerde bei uns meldet. Er empfange Grundsicherung, doch die Zahlung sei in den vergangenen Monaten immer später eingetroffen, was ihn finanziell in eine Zwangslage bringe. Das Landratsamt zeige sich davon unbeeindruckt und argumentiere mit Unterbesetzung, sagt uns der Oberndorfer. Wir wollen es genau wissen.