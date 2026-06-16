Kritik am Rückzug wächst: Lahrer Eltern fordern Alternative zum Bau der Breitmattenschule

Die Gesamtelternbeiräte der Lahrer Schulen und der Kitas schlagen nun Alarm, fordern eine andere Lösung. Die derzeitige Situation sei so nicht weiter hinnehmbar.
„Kinder wachsen nicht nach Haushaltsjahren auf“ – mit diesem Appell wenden sich die Lahrer Elternvertreter an die Stadtverwaltung. Hintergrund ist das geplante vorübergehende Aus eines Schulneubaus im Lahrer Osten, das der Gemeinderat am Montag beschließen soll. Beim Gesamtelternbeirat (GEB) der Lahrer Schulen und dem GEB der Lahrer Kitas stößt dies auf Kritik, da aus ihrer Sicht keine akzeptablen Alternativen aufgezeigt werden.