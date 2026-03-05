Kritik am Furtwanger Haushalt: „Eine große Zumutung fürs Ehrenamt“

Im Gemeinderat wird Kritik am Zahlenwerk 2026 laut. Isolde Grieshaber (UL) spricht von Mängeln und inhaltlichen Fehlern. Manfred Kühne (CDU) sieht die Lust an der Arbeit schwinden.
Bei den Haushaltsreden im Furtwanger Gemeinderat gab es von den Fraktionen auch Kritik an dem Zahlenwerk: Es sei unübersichtlich. Als erster Redner erklärte Rainer Jung (FW), dass die nötigen Erklärungen und Kommentare fehlten. Dies mache den Gemeinderäten, die dies alles in ihrer Freizeit und im Ehrenamt leisten, sehr schwer, das Zahlenwerk zu verstehen.