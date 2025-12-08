Krisenzeit: Vom Umgang mit der AfD und anderen Übeln

Wir neigen zu dem Glauben, dass die Dinge so bleiben, wie wir sie gewohnt sind. Das ist ein Irrtum. Wo Freiheit, Demokratie und Humanität in Gefahr sind, hilft entschiedenes Handeln.
Die Debatte um das Gesprächsangebot eines Wirtschaftsverbands an die AfD hat einmal mehr offengelegt, wie naiv und – nicht nur im Fall der Familienunternehmer – fahrlässig die deutsche Gesellschaft dem Angriff auf Freiheit, Humanität und Wohlstand begegnet. Vielfach wird behauptet, die AfD nehme Themen auf, welche „die Menschen“ bewegten, die aber von „der Politik“ nicht hinreichend bearbeitet, womöglich gar nicht gesehen würden. Mit der Lösung der Probleme, so die These, verschwände auch die AfD.