Krisenvorsorge in Eutingen: Bei Katastrophen geht der Strom nicht aus

Die Feuerwehr hat erfolgreich eine Netzersatzanlage getestet. Der einfach zu transportierende Anhänger leistet wertvolle Dienste.
Die mobile Netzersatzanlage (NEA) auf Anhänger der Feuerwehr Eutingen hat in den vergangenen Wochen ihre Zuverlässigkeit unter realen Bedingungen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die erfolgreichen Tests am Rathaus in Eutingen und am Feuerwehrhaus in Weitingen wurden bereits am 14. November durchgeführt, gefolgt von einem Einsatz in Haiterbach am 5. Dezember. Darüber berichtet die Feuerwehr Eutingen.