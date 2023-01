1 Wollen für den Ernstfall gerüstet sein: Thomas Graus, Sachbearbeiter Ortsplanung und Hochbau (links), und Bürgermeister Michael Ruf vor dem neu installierten Notstromaggregat am Baiersbronner Schulzentrum. Foto: Gemeinde/Heiko Klumpp

Baiersbronn - Aktuelle weltpolitische Situationen zeigten auch in Deutschland, dass man nicht unverwundbar sei, heißt es in einer Mitteilung aus dem Baiersbronner Rathaus. Die Gemeinde habe beschlossen, sich auf mögliche Krisensituationen bestmöglich vorzubereiten, um auch in einer Ausnahmesituation handlungsfähig zu bleiben und um Gefahren von den Bürgern abzuwehren.

"Es ist mir wichtig, dass wir als Verwaltung bestmöglich auf verschiedene Situationen und außergewöhnliche Ereignisse vorbereitet sind. So zeigen Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit immer wieder, dass Vorsorge besser ist als Nachsorge", wird Bürgermeister Michael Ruf in der Mitteilung zitiert. "Schließlich ist es als Bürgermeister meine Aufgabe, Schaden von den Bürgerinnen und Bürgern und der Gemeinde abzuwenden. Neben der Organisation in der Verwaltung, technischer Maßnahmen, der Kooperation mit der Feuerwehr und anderen Akteuren ist ein wesentlicher Baustein der Krisenvorsorge Information."

Mobiles Notstromaggregat

Während der Corona-Pandemie habe der Verwaltungsstab wertvolle Erfahrungen im Umgang mit einer außergewöhnlichen Situation gesammelt, die auch in der Zukunft nützlich seien. Neben der organisatorischen Vorbereitung sei auch in die Technik und die Infrastruktur investiert worden.

So sei beispielsweise ein mobiles Notstromaggregat beschafft worden, das die IT-Infrastruktur der Gemeinde aufrechterhalten könne und somit Stabsarbeit im Krisenfall gewährleiste. Aber auch ein Satellitentelefon, Notbeleuchtung und andere technische Vorkehrungen seien beschafft und installiert worden, heißt es weiter.

Strom für etwa zehn Tage

Ein weiteres Notstromaggregat mit 120 Kilowatt Leistung sei für das Schulzentrum und die Murgtalhallen in der Nogent-le-Rotrou-Straße beschafft worden. Dort sei es möglich, im Gefahrenfall Bürger unterzubringen sowie die Küchen und sanitären Einrichtungen zu betreiben. Das Aggregat, das gebraucht von der Arge Ruhestein übernommen wurde, könne das Schulzentrum samt Murgtalhallen für etwa zehn Tage mit Strom versorgen.

"Im Fall eines Stromausfalls können Bürgerinnen und Bürger mit Elektrizität versorgt werden – insbesondere solche Personen, die dringend Strom benötigen, wie beispielsweise Eltern, die Babynahrung zubereiten müssen, oder Personen, die medizinische Geräte betreiben", erklärt Bürgermeister Ruf.

Feuerwehrhäuser als Anlaufstellen

Des Weiteren seien die Feuerwehrhäuser in Baiersbronn und den Teilorten so weit ertüchtigt worden, dass auch dort jeweils eine Notstromversorgung möglich sei. Feuerwehrhäuser dienten im Krisenfall auch als Anlaufstelle für Bürger, wenn Hilfe benötigt werde. Dazu und zu weiteren Themen der Vorsorge, die jeder zu Hause treffen kann, informiert die Gemeinde Baiersbronn in einem Flyer, der in den kommenden Tagen an alle Baiersbronner Haushalte verteilt wird.

Die Gemeinde weist zudem darauf hin, dass sie in der Vergangenheit bereits in den Hochwasserschutz investiert habe. Dazu gehörten viele bauliche Maßnahmen, beispielsweise die Neugestaltung des Neumühlewegs in Baiersbronn, die Umgestaltung im Ortskern von Röt oder die Beschaffung eines mobilen Dammsystems.