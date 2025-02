Noch besser für den Krisenfall gewappnet zu sein – das war das Ziel einer Stabsrahmenübung, welche die Stadt Bad Dürrheim dieser Tage mit Krisenexperten der EnBW Energie Baden-Württemberg AG durchgeführt hat.

Das Team rund um Bürgermeister Jonathan Berggötz stellte sich dabei verschiedenen fiktiven Bedrohungslagen und Szenarien und entwickelte realitätsnahe Lösungsstrategien für den Krisenfall.

Die Krisenübung war die logische Fortführung und Weiterentwicklung des bereits erarbeiteten Krisenmanagement-Konzepts und Handbuchs, welches die Stadt gemeinsam mit der EnBW erstellt und anlässlich der Übung nochmals überarbeitet und angepasst hatte.

Professionelles handeln

„Im Krisenfall müssen wir schnell und professionell handeln. Dies ist nicht nur unsere Pflicht, sondern auch der Anspruch der Bürgerinnen und Bürger von Bad Dürrheim. Darum haben wir jetzt den nächsten Schritt in der Prävention für unsere Stadt gemacht, um mit der Übung die Theorie in die Praxis zu überführen“, so Bürgermeister Berggötz. Und weiter: „Wir haben als Kommune stark profitiert, eben weil wir nun den Ernstfall gründlich durchdacht und durchgespielt haben und nun genau wissen, worauf wir achten müssen. Gleichwohl hat es auch gezeigt, wo noch Handlungsbedarf besteht.

„ Hier konnten wir mit unserem Krisenhandbuch und den passenden Arbeitsmitteln direkt in die praktische Umsetzung der Krisenstabsarbeit gehen. Das gab uns die Gelegenheit, zu erleben, welche Herausforderungen in einem Krisenfall auf uns als Krisenstab zukommen und wie der richtige Umgang damit ist“, ergänzt Matthias Ranzenberger aus dem Kundenbereich Sicherheit und Ordnung.

Gute Vorbereitung unerlässlich

In Zeiten, in denen Naturkatastrophen und kritische Ereignisse zunehmen, ist es unerlässlich, gut vorbereitet zu sein. Darin sind sich die Mitglieder des Krisenstabes der Stadt Bad Dürrheim einig. Die Ereignisse aus den vergangenen Monaten, aber auch das Hochwasserereignis 2021 im Ahrtal, führen vor Augen, wie schnell Wetterextreme auch in Deutschland verheerende Schäden verursachen können.

„Eine gute Vorbereitung ist sehr wichtig“, erläutert Margot Fritz vom kommunalen Krisenmanagement der EnBW, „Krisen und Notfälle kommen meist sehr unerwartet und fordern schnelles und professionelles Handeln der Kommune. Hier ist es erforderlich, dass die Abläufe und Prozesse geübt werden, um im Stab mehr Routine und Sicherheit zu bekommen. Wir freuen uns, dass wir die Stadt Bad Dürrheim im Rahmen der Übung erneut mit unserem Know-how unterstützen konnten.“

Prinzip Hoffnung

Bürgermeister Jonathan Berggötz hofft verständlicherweise, dass die Stadt von Krisenereignissen auch weiterhin verschont bleibt. Nach der Übung und mit Hilfe des Krisenhandbuchs sei man aber nun auch im Umgang mit solchen Notsituationen gut vorbereitet. „Wir bleiben selbstverständlich beim Thema Krisenvorsorge am Ball und werden das Thema weiterhin mit Nachdruck vorantreiben“, betont Berggötz abschließend.

Die Übung wurde mit Hilfe einer Alarmierungs-App eingeleitet. Ein Probealarm informierte alle Teilnehmer über den fiktiven Krisenfall. Durch die App können in einem zukünftigen, und vor allem echten, Notfall die Mitglieder des Krisenstabes alarmiert werden. So kann der Stab schnell handeln und die entsprechenden internen Vorgänge sind gewährleistet.