1 Auch in Rottweil macht man sich Sorgen um die Versorgung mit Gas. Foto: Büttner/dpa

Die Lage spitzt sich zu: Auch in Rottweil gibt es nun einen Krisenstab, der sich mit einer drohenden Gasknappheit befasst.















Rottweil - "Die Lage auf den Energiemärkten hat sich leider weiter verschärft", heißt es vonseiten der Stadt Rottweil und der ENRW zum Thema Gasversorgung. In einer gemeinsamen Stellungnahme wird die Situation wie folgt beschrieben: "Die sich zuspitzende Lage wird auch bei der Stadtverwaltung Rottweil und der Energieversorgung Rottweil sehr ernst genommen. Wir stehen in intensivem Austausch mit unseren Landesverbänden (Städtetag, Gemeindetag), um uns mit den anderen Kommunen zu koordinieren."

Notfallpläne für den Ernstfall einer Gasmangellage ausgearbeitet

Gemeinsam mit dem regionalen Energieversorger ENRW hat Oberbürgermeister Ralf Broß zudem einen Krisenstab eingerichtet. Derzeit würden Einsparmöglichkeiten geprüft, um einen städtischen Beitrag zu den bundesweiten Anstrengungen zu leisten, der drohenden Energieknappheit vorzubeugen. Zudem würden Notfallpläne für den Ernstfall einer Gasmangellage ausgearbeitet. Konkrete Maßnahmen sollen nach Abstimmung mit der ENRW, dem Gemeinderat und betroffenen Einrichtungen in den kommenden Wochen mitgeteilt werden.

Haushalte, aber auch Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, die Feuerwehr, die Polizei und die Wasser- und Abwasserversorgung sowie Fernwärmekunden seien in Deutschland besonders geschützt, heißt es in der Pressemitteilung. Auch im Fall eines Engpasses in der Notfallstufe würden diese weiter versorgt, wenn die Industrie bereits Einsparungen vornehmen müsse. Das erklärte Ziel aller Akteure sei es, die rund 21 Millionen an das Gasnetz angeschlossenen Haushalte möglichst ohne Unterbrechung mit Erdgas zu beliefern.

Parallelbetrieb von aquasol und Freibad eingestellt

Die ENRW sei bereits seit Frühjahr auf Grundlage ihres Energiemanagementsystems dabei, den eigenen Verbrauch zu senken. "Die Einstellung des Parallelbetriebs von aquasol und Freibad in diesem Sommer war dabei eine erste Maßnahme", heißt es. Zusätzlich werde die Beckentemperatur im Freibad abgesenkt. Die Bürgermeister der Städte und Kommunen im Versorgungsgebiet wurden im Rahmen eines Austausches über die aktuelle Lage informiert und arbeiten mit Hochdruck daran, den Verbrauch in den öffentlichen Gebäuden zu senken.

Zudem habe die ENRW seit November 2021 mit Einsetzen des starken Preisanstiegs an den Energiebeschaffungsmärkten einen Krisenstab in Arbeit.

Um die Versorgung mit Erdgas bei einer unsicheren Versorgungslage zu regeln, gibt es einen bundesweiten Notfallplan Gas. Dieser Plan sieht drei Stufen vor: Frühwarnstufe, Alarmstufe und Notfallstufe. Zwischenzeitlich hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Alarmstufe im Notfallplan Gas ausgerufen.

Versorgungslage in den vergangenen Tagen weiter verschlechtert

Die Frühwarnstufe wurde von der Bundesregierung bereits vor Wochen ausgerufen. In dieser Phase hat etwa die Bundesnetzagentur als zuständige Behörde erarbeitet, nach welchen Kriterien sie bei einer Notlage das knapp gewordene Gas verteilen kann.

In der Alarmstufe werden bereits erste marktbasierte Maßnahmen von den Netzbetreibern umgesetzt, um die Versorgung aufrecht zu erhalten. Vor dem Hintergrund der aktuellen Liefereinschränkungen aus Russland hat sich die Versorgungslage in den vergangenen Tagen weiter verschlechtert. Damit wird das Ziel, die Erdgasspeicher bis im Herbst auf die vorgegebenen Speicherstände aufzufüllen erschwert. Zudem muss mit starken Preisverwerfungen, die auch kurzfristig zu Preisanpassungen führen können, gerechnet werden, da die nicht mehr gelieferten Erdgasmengen zu stark gestiegenen Preisen neu beschafft werden müssen.

Was können Bürger selbst tun?

80 Prozent des Wärmeverbrauchs entfallen auf Heizen und warmes Wasser. 15 Prozent davon können kurzfristig und mit einfachen Maßnahmen eingespart werden:

Ein Absenken der Raumtemperatur um ein Grad Celsius spart sechs Prozent.

Auch regelmäßiges Entlüften von Heizkörpern spart Energie.

Damit Heizungen effizient funktionieren, sollten sie nicht durch Möbel, Vorhänge oder Verkleidungen verdeckt werden.

Auch richtiges Lüften hilft: Nämlich mit weit geöffneten Fenstern und abgedrehter Heizung.

Dichtungsbänder und -profile sorgen bei geschlossenen Fenstern und Türen dafür, dass die Wärme im Raum bleibt. Jalousien, Rollos und Vorhänge helfen, die Kälte draußen zu lassen.