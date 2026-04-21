Krisenland Myanmar: Kampagne fordert Lebenszeichen von Aung San Suu Kyi

Tausende Häftlinge kamen kürzlich in Myanmar frei – nicht aber Aung San Suu Kyi. Eine von ihrem Sohn unterstützte Kampagne fordert Klarheit über ihren Zustand und fragt: Lebt sie überhaupt noch?
Naypyidaw - Mit wachsender Sorge um ihr Schicksal haben Aktivisten in Myanmar eine internationale Kampagne gestartet, um ein Lebenszeichen von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi zu erzwingen. Die Initiative unter dem Namen "Proof of Life" fordert von der Militärjunta einen Beleg dafür, dass die entmachtete frühere Regierungschefin (80) noch am Leben ist. Im Internet unterstützten viele User die Forderung.