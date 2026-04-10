Krisendiplomatie: Welche Rolle spielt Pakistan bei den Iran-Gesprächen?

Warum setzen der Iran und die USA auf Pakistan statt auf andere Vermittler? Und welche Motive verfolgen die Gastgeber? Hinter den Kulissen der Krisendiplomatie.
Islamabad/Teheran/Washington - Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen sollen an diesem Freitag in Pakistan Gespräche über eine Beilegung des Iran-Konflikts beginnen. Pakistanischen Sicherheitskreisen zufolge werden die Delegationen der USA und des Irans zuerst Gespräche auf Expertenebene führen. Danach sollen sich führende Regierungsvertreter am Samstagvormittag zu politischen Verhandlungen treffen.