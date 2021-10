Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Die Krise der Wild Wings in der DEL verschärft sich durch den enttäuschenden 1:5-Auftritt am Freitagabend in Köln. Am Sonntag (16.30 Uhr) gastieren die Iserlohn Roosters in der Helios-Arena beim Tabellenschlusslicht.