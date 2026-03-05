Krise spitzt sich zu: GU/Türkischer SV Pforzheim meldet alle Jugendmannschaften ab

Bei Germania Union/Türkischer SV Pforzheim kehrt keine Ruhe ein. Der Verein hat nun alle seine Jugendmannschaften abgemeldet. Mit dem Geldwäsche-Verdacht habe das nichts zu tun.

Ab sofort gibt es bei Germania Union/Türkischer SV Pforzheim nur noch zwei Fußballteams – die Herren in der Verbandsliga Baden und die zweite Mannschaft in der Pforzheimer Kreisliga. Alle Jugendteams hat der Verein dagegen nun abgemeldet. Betroffen sind rund 180 Kinder und Jugendliche, die jetzt kein Fußball mehr spielen können.

Die „GU-Türken“ hatten in den vergangenen Tagen bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt, nachdem ihre Spieler Anfang Februar mit 215 000 Euro in bar ins Trainingslager in der Türkei aufbrechen wollten. Der Zoll hatte dies bei der Ausreise am Stuttgarter Flughafen jedoch aufgedeckt. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt nun wegen möglicher Geldwäsche. Inzwischen wurden auch Wohnräume und Firmen, die in Zusammenhang mit dem Verein stehen, vom Zoll durchsucht.

Sieben Teams betroffen

Mit der Abmeldung aller sieben Jugendmannschaften – von den Bambini bis zu den C-Junioren – solle das aber nichts zu tun haben, heißt es von Vereinsseite. Der macht stattdessen die prekäre Sportplatz-Situation in Pforzheim dafür verantwortlich.

Bereits in der vergangenen Sommerpause hatten mehrere Pforzheimer Vereine auf die Platz-Krise hingewiesen. Der 2018 neu gegründete 1. FC Pforzheim musste deshalb seine Herren vom Spielbetrieb abmelden und legte dem Rathaus eine Statistik vor, wonach pro Einwohner nur 1,39 Quadratmeter Sportplatz zu Verfügung stehen würden – so wenig wie in keiner anderen baden-württembergischen Großstadt. Markus Geiser, Vorsitzender des Oberligisten 1. CfR Pforzheim, schrieb zudem einen offenen Brief an die Stadtverwaltung, in dem er ihr Untätigkeit vorwarf.

Nur ein Rasenplatz

Germania Union/Türkischer SV Pforzheim steht mit dem alten GU-Sportplatz im Brötzinger Tal lediglich ein einziger Rasenplatz zur Verfügung. Der sei nicht ausreichend, um den Jugendspielbetrieb aufrechterhalten zu können. Laut Trainer Gökhan Gökce habe der Nachwuchs die vergangenen drei Monate dort gar nicht trainieren können. Man habe deshalb auf den Kunstrasenplatz des 1. CfR Pforzheim oder in eine Soccerhalle ausweichen müssen.