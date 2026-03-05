Krise spitzt sich zu: GU/Türkischer SV Pforzheim meldet alle Jugendmannschaften ab

Bei Germania Union/Türkischer SV Pforzheim kehrt keine Ruhe ein. Der Verein hat nun alle seine Jugendmannschaften abgemeldet. Mit dem Geldwäsche-Verdacht habe das nichts zu tun.
Ab sofort gibt es bei Germania Union/Türkischer SV Pforzheim nur noch zwei Fußballteams – die Herren in der Verbandsliga Baden und die zweite Mannschaft in der Pforzheimer Kreisliga. Alle Jugendteams hat der Verein dagegen nun abgemeldet. Betroffen sind rund 180 Kinder und Jugendliche, die jetzt kein Fußball mehr spielen können.