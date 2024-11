Ford will in Deutschland 2.900 Stellen abbauen

(Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Der US-Autobauer Ford will bis Ende 2027 in Deutschland 2.900 Stellen abbauen und so die Kosten senken.









Köln - Der US-Autobauer Ford will bis Ende 2027 in Deutschland 2.900 Stellen abbauen und so die Kosten senken. Die meisten Arbeitsplätze sollen im Kölner Werk wegfallen, wie das Unternehmen weiter mitteilte.