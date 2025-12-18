Krise im Stuttgarter Einzelhandel: Warum schließen so viele Händler ihre Läden?

Der Einzelhandel in Stuttgart ist unter Druck – und das mitten im Weihnachtsgeschäft. Sabine Hagmann vom Handelsverband sagt: Immer mehr Händler bauen Stellen ab, die Preise steigen.
Die Verbraucherstimmung in der Region Stuttgart sei schlecht, klagt Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg (HBW). Für das umsatzträchtige Weihnachtsgeschäft bedeutet das nichts Gutes. Wird es noch mehr Schließungen geben? Und wie stark leidet die Vielfalt in der Stuttgarter Innenstadt?