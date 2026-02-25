Krise im Pariser Louvre: Chefin zurückgetreten - Wie geht es für den Louvre weiter?

Seit Monaten reiht sich im Pariser Louvre eine schlechte Nachricht an die andere. Nun räumt die Leiterin des weltberühmten Museums den Posten. Was heißt das für die Krisenbewältigung?
Paris - Ein Millionenraub, streikendes Personal, Wasserschäden und mutmaßlicher Betrug mit Eintrittskarten: Nach einer Reihe von Krisen in den vergangenen Monaten hat Louvre-Direktorin Laurence des Cars Konsequenzen gezogen und ihren Rücktritt eingereicht. Wie es für das meistbesuchte Museum der Welt nun weitergeht, ist vorerst unklar. Sicher ist allerdings: auf den Nachfolger oder die Nachfolgerin warten dringende Herausforderungen.