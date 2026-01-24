Krise im Autobau: Neuer Streit um Verbrenner-Aus – Verwunderung über Brief von Hoffmeister-Kraut

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin macht Druck auf EU-Parlamentarier, die Vorgaben für die Autoindustrie aufzuweichen. Die Abgeordneten wundern sich über den Brief aus Stuttgart.
Der Jubel über das Aus vom Verbrenner-Aus ist schnell verklungen. Im Dezember hatte die EU-Kommission die Regelung geändert, dass in der EU ab 2035 nur noch Neuwagen zugelassen werden dürfen, die kein CO2 ausstoßen. Nach genauerem Hinsehen haben die Kritiker nun allerdings festgestellt, dass Brüssel allenfalls an einigen kleinen Stellschrauben gedreht hat, das Verbrenner-Aus damit in seinem Kern aber nicht vom Tisch ist. So sollen Autohersteller ihre Emissionen bis 2035 nur noch um 90 Prozent gegenüber 2021 senken. Die restlichen zehn Prozent müssen kompensiert werden, etwa durch die Verwendung von sogenanntem grünem Stahl.