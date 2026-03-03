Krise der Industrie: Wie Loks aus München Autos aus Stuttgart schlagen

In Stuttgart herrscht wegen der Autoindustrie Krisenstimmung. In München eilt ein Anbieter für E-Mobilität von Erfolg zu Erfolg. Was macht man dort anders?
Fürs Fließband sind die Kolosse zu schwer. In der Montagehalle bei Siemens in München-Allach stehen mehr als ein halbes Dutzend der 90 Tonnen schweren Fahrzeuge in verschiedenen Fertigungsstadien nebeneinander. Kräftige Schiebegeräte bewegen die Elektroloks des Typs Vectron von einer Montagestation zur nächsten. Dort misst man den Fertigungstakt nicht wie beim Autobau in Minuten, sondern in Stunden. So lange dauert es etwa, bis zu 30 Kilometer Kabel im Lokkasten verlegt sind – vier bis fünfmal so viel wie im Auto.