Krise der FDP: FDP-Landeschef Höne kandidiert für Bundesvorsitz

Führungsdebatte bei der FDP: Der NRW-Landeschef Höne will alleiniger Bundesvorsitzender werden. Damit fordert er Parteichef Dürr heraus.
Düsseldorf - Der nordrhein-westfälische FDP-Landes- und Fraktionsvorsitzende Henning Höne will für den Bundesvorsitz kandidieren. Das kündigte der 39-Jährige auf der Plattform X an. Die FDP habe Wahlen und Vertrauen verloren, sagte Höne, der seit 2025 stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender ist. Nach dem Bruch der Ampel-Regierung in Berlin habe die FDP ein Jahr vertan, kritisierte er.