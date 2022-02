Parkstreit in Donaueschingen Ist Autofahrerin Opfer einer Bildmanipulation?

Es war am Silvestermorgen. Einkaufstag, Markttag und keine Parkplätze an der Käferstraße vorhanden – man kennt die schwierige Parksituation dort an Freitagen. Anne-Sophie Barre war unterwegs, wollte bei der Volksbank Geld abheben. Dabei erinnerte sie sich, dass es Parkmöglichkeiten hinter der Volksbank an der Wöhrdenstraße gibt. Letztlich ein Trugschluss.