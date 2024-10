Krise beim SC Lahr: Vorsitzender Frank Müller schlägt Alarm

1 Betretene Mienen bei den Spielern des SC Lahr nach der 1:4-Niederlage gegen Elzach-Yach. Das Team steht mittlerweile auf Platz 15 und ließ am Samstag, gerade nach dem Rückstand, sehr viel auf dem Platz vermissen. Foto: Künstle

Schon im Vorfeld der Partie gegen Elzach-Yach hatte der Vorsitzende im Stadionheft aufrüttelnde Worte gefunden. Die Niederlage enttäuschte ihn dann umso mehr. Der Vorstand wird sich zum Gespräch treffen. Personalentscheidungen stehen aber nicht an.









Verbandsliga: SC Lahr - SF Elzach-Yach 1:4 (0:2). Jeder Fan des SC Lahr konnte vor dem Anpfiff gegen Elzach-Yach davon lesen, dass das folgende Spiel unter einem besonderen Stern steht. Frank Müller hatte im Vorwort des Stadionheftes klare Kante gezeigt und damit die Mannschaft auch in die Pflicht genommen. „Das Team tritt aktuell in vielen Spielphasen stark verunsichert und ohne Mut auf. In dieser ernsten Situation ist es wichtig, die gesamten Verhältnisse um das Team genau anzuschauen und zu analysieren. Es kann keine Ausreden oder Beschwichtigungen in alle Richtungen mehr geben. Vieles muss nun auf den Prüfstand gestellt werden“, schrieb der Vorsitzende des SC Lahr.