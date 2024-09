Krise bei Volkswagen: Minister Lies über VW: Weg in E-Mobilität ist richtig

1 Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies begrüßt die Überlegungen des Bundes für neue staatliche Anreize zum Kauf von E-Autos. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Hannover - Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies hält den Fokus von Volkswagen auf Elektroautos trotz der verschärften Sparpläne für richtig. Bei Transformationen komme es immer wieder zu Dellen, sagte der SPD-Politiker der "Braunschweiger Zeitung". "Wir sind jetzt genau in einer solchen Delle – also in einer extrem schwierigen Zeit. Das ändert aber nichts daran, dass der Weg in die E-Mobilität richtig ist."